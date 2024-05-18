Повестка по почте и военный билет при себе - скандальный закон в Украине вступил в силу

Так, все мужчины от 18 до 60 лет должны всегда иметь при себе военный билет. Помимо прочего военнообязанные должны уточнить в военкоматах свои учетные данные в течение 60 дней. Нарушителям грозят крупные штрафы. Военкоматы теперь смогут раздавать повестки круглосуточно. Более того, документ, отправленный по почте, теперь считается врученным даже при отсутствии человека по месту жительства. В случае отказа получить письмо военнообязанный также считается уведомленным.