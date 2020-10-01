Повторные ограничительные меры из-за COVID-19 вводят Испания, Италия, Чехия, Словакия и Израиль

Вторая волна COVID-19 бьет антирекорды. Повторные ограничительные меры вводит целый ряд стран.



Так, в Испании власти изолировали Мадрид. Выезд из столицы разрешен только для поездок на работу, в школу, к врачу и за продуктами. Закрываются парки и детские площадки.



Власти Италии намерены продлить режим ЧС до конца января года, хотя срок ранее продленного режима ограничений истекает 15 октября.



Повторные ограничения вводят и в Чехии. В больницах не хватает врачей и коек. В регионах с рекордным ростом заболеваний на две недели закрываются школы.



Режим чрезвычайного положения объявлен в Словакии. Жители обязаны носить маски вне помещений и придерживаться безопасной дистанции.



А в Израиле принят закон о запрете массовых мероприятий во время эпидемии. Повторные ограничения вызывали недовольство местных жителей. Антикарантинные акции протеста в Израиле переросли в полномасштабные столкновения с полицией.



Демонстранты оскорбляли правоохранителей, некоторые бросали стаканчики. После начались задержания. Ситуацию усугубляет также недовольство населения непростой экономической ситуацией.



