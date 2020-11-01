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Повторный карантин обойдется экономике Германии в 19,3 млрд евро

Коронавирус бьет новые рекорды. С начала пандемии во всем мире заразились более 46 миллионов человек. Только за последние сутки выявлено рекордные 565 тысяч новых случаев. Страны Евросоюза продолжают вводить локдаун.

Повторные карантинные меры вступают в силу в Германии уже завтра. Они обойдутся экономике страны более чем в 19 миллиардов евро. Сильнее всего пострадают промышленность, ресторанный и гостиничный бизнес - их суммарные потери составят почти 11 миллиардов евро. Около 6 миллиардов потеряют гастрономические заведения и отели, которые закроются минимум на месяц. К концу года число безработных увеличится на 100 тысяч человек.

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