Повышение пенсионного возраста грозит Франции марафоном забастовок

Правительство Франции представило проект пенсионной реформы, но общественность и профсоюзы восприняли его крайне негативно.

Новый кодекс обещает французам постепенное, вплоть до 2030 года, повышение пенсионного возраста. По окончании переходного периода граждане станут выходить на заслуженный отдых в 64 года.