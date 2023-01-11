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Повышение пенсионного возраста грозит Франции марафоном забастовок

Правительство Франции представило проект пенсионной реформы, но общественность и профсоюзы восприняли его крайне негативно.

Новый кодекс обещает французам постепенное, вплоть до 2030 года, повышение пенсионного возраста. По окончании переходного периода граждане станут выходить на заслуженный отдых в 64 года.

Профсоюзы уже объявили о намерении устроить марафон забастовок. Протесты против пенсионной реформы начнутся во Франции с 19 января.

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