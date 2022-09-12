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Появятся ли Иван Ургант и Сергей Светлаков в новой части "Елок"?

Появятся ли Иван Ургант и Сергей Светлаков в новой части "Елок"?

Иван Ургант и Сергей Светлаков, сыгравшие главных героев в комедийной киносаге "Елки", не появятся в новой части. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на одиного из авторов сценария, креативногопродюсера и исполнителяглавной роли в "Елках-9" ЕвгенияКулика.Появление героев Урганта и Светлакова не планировалось в новом фильме изначально.

Ранее Кулик в своих соцсетях выложил видео, на котором его жена сообщила, что Урганта и Светлакова зрители в следующих "Елках" не увидят.

По словам Кулика, в новой части "Елок" сохранится концепция предыдущих фильмов, а также продолжится история героя самого Кулика - геймера Феди из Екатеринбурга. Рассказчика, как и в прошлых частях, озвучит Константин Хабенский.

Премьера новой части "Елок" запланирована на 1 декабря 2022 года.

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