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Появятся ли Иван Ургант и Сергей Светлаков в новой части "Елок"?
Иван Ургант и Сергей Светлаков, сыгравшие главных героев в комедийной киносаге "Елки", не появятся в новой части. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на одиного из авторов сценария, креативногопродюсера и исполнителяглавной роли в "Елках-9" ЕвгенияКулика.Появление героев Урганта и Светлакова не планировалось в новом фильме изначально.
Ранее Кулик в своих соцсетях выложил видео, на котором его жена сообщила, что Урганта и Светлакова зрители в следующих "Елках" не увидят.
По словам Кулика, в новой части "Елок" сохранится концепция предыдущих фильмов, а также продолжится история героя самого Кулика - геймера Феди из Екатеринбурга. Рассказчика, как и в прошлых частях, озвучит Константин Хабенский.
Премьера новой части "Елок" запланирована на 1 декабря 2022 года.
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