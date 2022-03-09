НАТО поздравил с 8 Марта - бывшие военные альянса возмущены

В официальном "Твиттере" НАТО опубликовано поздравление с Международным женским днем. В качестве иллюстрации редактор использовал фото украинки в военной форме - на груди у нее красовался шеврон с так называемым черным солнцем. Данный знак является общепризнанным символом неонацистов. Как только "черное солнце" было замечено, на него отреагировали возмущенными постами бывшие натовские военные. Поздравление тут же заменили новым, более толерантным.