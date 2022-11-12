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Поздравление Зеленского пользователи Twitter посчитали неуместным и бестактным
А на Банковой продолжают клянчить деньги у США. Неуместным и бестактным посчитали пользователи Twitter поздравление Владимира Зеленского с Днем ветеранов, который накануне отмечали в Штатах. В тексте украинский президент сделал отсылку на "борьбу с агрессией со стороны России" и поблагодарил ветеранов США за службу от имени всех украинцев. Пользователи жест не оценили и выразили свое раздражение в гневных комментариях.
Это шаг, чтобы завоевать наши сердца и кошельки? Ты никогда этого не говорил до того, как начал получать подачки :
⇒Байден отправит 200 млрд за этот твит
⇒Вы имеете в виду - нам нужно еще 50 млрд
⇒Ветераны фактически забыты и относятся к ним как к пустякам, а вы получаете миллиарды. С Днем ветеранов!
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