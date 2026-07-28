Пожар к западу от Мадрида стал крупнейшим в истории Испании

Франция и Испания вступили в смертельную схватку с лесными пожарами. Огонь стремительно распространяется. Температура в ближайшие дни снова будет + 40.

Пожар в холмистой местности к западу от Мадрида уже признан самым масштабным в истории Испании: там огнем охвачено 50 тыс. га. Пожары добрались и до Валенсии.

В департаменте Жиронда во Франции во власти огня 42 тыс. га - это один из самых масштабных пожаров в стране со времен Второй мировой войны.

Зафиксировано критическое ухудшение качества воздуха. Местное население призывают не выходить на улицу и использовать защитные маски.