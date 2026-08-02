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Пожар на химическом складе во Франции: токсичный дым накрыл жилые кварталы

Крупный пожар вспыхнул на складе с химическими веществами во Франции. Огромный столб токсичного дыма накрыл жилые кварталы.

Местные власти уже объявили экстренное предупреждение: порядка тридцати тысяч человек получили настоятельную рекомендацию запереться в домах и не выходить на улицу.

Французские СМИ сообщают, что в районе катастрофы буквально невозможно дышать. При этом чиновники до сих пор скрывают информацию о том, какие именно химикаты горят на складе и насколько они ядовиты

Разделы:

В мире

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