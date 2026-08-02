Пожар на пароме у берегов Индонезии: пятеро погибших, 41 пропавший без вести

Пять человек погибли и 41 пропал без вести в результате крупного пожара на пароме у берегов Индонезии. Пассажирское судно направлялось из города Сурабая в Макассар. Огонь вспыхнул в Яванском море. Всего на борту находился 271 человек, включая 39 членов экипажа. Спасателям уже удалось эвакуировать 225 выживших. На месте ЧП развернута масштабная поисковая операция.

Нур Ардхи, капитан спасательного катера BASARNAS:

"Мы разворачиваем поисково-спасательную операцию в связи с возгоранием парома Mutiara Sentosa II к северу от острова Мадура, примерно в 23 морских милях от порта Суменеп. Ожидается, что путь до места происшествия займет около восьми часов".

К месту катастрофы ВМС Индонезии направили также военный корабль. Кроме того, вытаскивать людей из воды помогали местные рыбаки на лодках. Ситуацию усложняют высокие волны и штормовое море. Причины ЧП выясняются.