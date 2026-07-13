Пожар в развлекательном заведении Бангкока унес десятки жизней

Крупная трагедия произошла в столице Таиланда. Сильный пожар вспыхнул в одном из баров, расположенных в северной части Бангкока. По словам очевидцев, пламя моментально охватило внутренние помещения, которые были переполнены посетителями.

Из-за сильного задымления и паники люди не могли оперативно покинуть здание. В результате погибли 27 человек, более 60 госпитализированы с ожогами и отравлением угарным газом.

В настоящее время пожар полностью ликвидирован, а криминалисты и эксперты приступили к разбору завалов, чтобы установить точные причины и очаг возгорания.