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Пожар из-за петарды в ночном клубе Костромы: погибли 15 человек

15 погибших в результате пожара в ночном клубе в Костроме. Возбуждены два уголовных дела. ЧП произошло в заведении "Полигон" в ночь на субботу. Были эвакуированы 250 человек. С пламенем боролись 50 спасателей и 20 единиц техники.

В здании обрушилась кровля на площади три с половиной тысячи квадратных метров. Сообщается, что возгорание произошло после запуска петарды. Виновный объявлен в розыск.

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