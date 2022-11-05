Пожар из-за петарды в ночном клубе Костромы: погибли 15 человек

15 погибших в результате пожара в ночном клубе в Костроме. Возбуждены два уголовных дела. ЧП произошло в заведении "Полигон" в ночь на субботу. Были эвакуированы 250 человек. С пламенем боролись 50 спасателей и 20 единиц техники.