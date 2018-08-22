Пожар на фабрике по производству электроники в Корее. Погибли 9 человек

При пожаре на фабрике по производству электроники в корейском городе Инчхон погибли 9 человек. Еще четверо получили ранения. Некоторые работники производства из-за огня выпрыгивали из окон 4 этажа. Еще до прибытия пожарных. В тушении задействованы десятки пожарных машин. Специалисты продолжают осматривать здание. Потому как под обломками еще могут находиться люди. Не исключено, что число жертв возрастет. Причины ЧП выясняются.