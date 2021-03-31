Пожар на ферме в Германии: жертвами могут оказаться десятки тысяч животных

В Германии подсчитывают погибших животных после пожара на одной из крупнейших свиноферм в городе Альт-Теллине. По данным властей, удалось спасти только полторы тысячи голов скота. Всего же на ферме содержалось около 50 тысяч свиней и порядка 9 тысяч овец. Пожар начался еще во вторник, потушили пламя лишь несколько часов назад. Полиция уже начала расследование причин возгорания.