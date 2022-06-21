Пожар на голливудских холмах - огонь охватил площадь более 4 тыс. квадратных метров

Голливуд в огне: знаменитые американские холмы охватил масштабный пожар. Пламя вспыхнуло вблизи апартаментов и студии Universal. По сообщениям местных властей, в тушении задействованы около сотни пожарных и вертолеты. Огонь охватил площадь более 4 тысяч квадратных метров. Информации о пострадавших не поступало. К слову, природные пожары в Калифорнии - явление не редкое, а голливудские холмы горят ежегодно.