Пожар на керамической фабрике Хартума унес десятки жизней

24 человека погибли и еще более 130 ранены в результате крупного пожара на керамической фабрике в столице Судана - Хартуме. По словам врачей, состояние многих пострадавших критическое. Причиной мощного пожара, судя по всему, стал взрыв газового танкера в ходе разгрузки рабочего материала. Очевидцы сообщают, что из-за мощного хлопка взорвался танкер на соседнем участке.