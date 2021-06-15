Пожар на химзаводе в США

Возгорание на химзаводе в США - в городе Роктоне загорелся химический завод. Пожар локализован. Сотрудники предприятия в безопасности, власти эвакуируют жителей, проживающих рядом с местом ЧП. От тушения водой пришлось отказаться, иначе возникла бы угроза попадания химических отходов в приток Миссисипи. Власти также опасаются, что с дымом могут распространяться опасные химические вещества - серная кислота, азот и свинец. Жителей города просят при выходе на улицу надевать маски.