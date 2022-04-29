ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаЗдоровьеКультураРегионыПроисшествияТехнологииСпортВ миреКругозорТелеграм новости
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

Пожар на мусорном полигоне в Индии

Настоящий апокалипсис в окрестностях индийской столицы. Пламенем охвачен крупнейший из мусорных полигонов. Высота его холмов в Нью-Дели достигает 40 метров. Огнем охвачена территория, равная по площади 50-ти футбольным полям. Пожар уже сказался на качестве воздуха: атмосфера Нью-Дели сильно загрязнена сажей и ядовитыми газами.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все