Пожар на мусорном полигоне в Индии

Настоящий апокалипсис в окрестностях индийской столицы. Пламенем охвачен крупнейший из мусорных полигонов. Высота его холмов в Нью-Дели достигает 40 метров. Огнем охвачена территория, равная по площади 50-ти футбольным полям. Пожар уже сказался на качестве воздуха: атмосфера Нью-Дели сильно загрязнена сажей и ядовитыми газами.