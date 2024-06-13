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Пожар на НПЗ в Ираке - взять пламя под контроль пока не удается

Сильный пожар вспыхнул на нефтеперерабатывающем заводе в Ираке. Предприятие находится в провинции Эрбиль на севере страны. Возгорание началось в складских помещениях, уже известно об одном пострадавшем. Причину ЧП предстоит выяснить. Взять пламя под контроль пока не удается. На месте инцидента работают около десятка пожарных бригад.

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