Пожар на НПЗ в Ираке - взять пламя под контроль пока не удается

Сильный пожар вспыхнул на нефтеперерабатывающем заводе в Ираке. Предприятие находится в провинции Эрбиль на севере страны. Возгорание началось в складских помещениях, уже известно об одном пострадавшем. Причину ЧП предстоит выяснить. Взять пламя под контроль пока не удается. На месте инцидента работают около десятка пожарных бригад.