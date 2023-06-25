Пожар на складе боеприпасов в Болгарии

В Болгарии на одном из оружейных складов в городе Бургас случился пожар. По данным властей, огонь уничтожил запас боеприпасов: арсеналы принадлежали торговцу оружием, который осуществлял военные поставки в Украину. Инцидент произошел прошлой ночью, подробности не сообщаются, известно лишь, что человеческих жертв нет. Следствие теперь пытается выяснить, идет речь о диверсии или все-таки виной всему нарушение условий хранения снарядов.