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Пожар на складе в Мурманске полностью ликвидирован

Вчера там из-за пожара взорвались баллоны с ацетиленом. Ликвидировали возгорание 48 человек и 15 единиц техники. Дальнейшего распространения огня удалось избежать. Пострадавших нет.

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