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Пожар на территории аэропорта Сиднея

Еще один пожар в Австралии. На этот раз не лесной. Прямо на территории международного аэропорта Сиднея загорелся склад. Огромные столбы дыма были видны на многие километры (очевидцы публикуют видео в интернете). На тушение отправились 70 человек. Пожар вызвал небольшие задержки в отправлении самолетов.

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