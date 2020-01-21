Пожар на территории аэропорта Сиднея

Еще один пожар в Австралии. На этот раз не лесной. Прямо на территории международного аэропорта Сиднея загорелся склад. Огромные столбы дыма были видны на многие километры (очевидцы публикуют видео в интернете). На тушение отправились 70 человек. Пожар вызвал небольшие задержки в отправлении самолетов.



