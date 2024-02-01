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Пожар на заправке в Ливии едва не закончился трагедией

Сотрудник заправочной станции в Ливии заполнял резервуары с топливом, о чем свидетельствуют записи с камеры видеонаблюдения. Вдруг из-за некой искры бензин начал гореть.

Лишь вовремя подоспевшие коллеги и очевидцы с огнетушителями помогли бедолаге избежать трагедии.

Фото из открытых источников

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