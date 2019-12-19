Пожар недалеко от Саграда Фамилия: десятки пострадавших

Крупный пожар в Барселоне недалеко от известного храма Святого Семейства. Число пострадавших приближается к трем десяткам. Большинство госпитализированы, один человек в тяжелом состоянии. На месте работают 12 пожарных расчетов. Перекрыты близлежащие улицы, район задымлен. Огонь вспыхнул на первом этаже многоквартирного жилого дома. Причины выясняются.