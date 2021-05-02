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Пожар под Кабулом
9 человек погибли в результате пожара, вспыхнувшего накануне к северу от столицы Афганистана. Пострадали 14 человек. По неизвестной причине загорелся бензовоз, затем пламя перекинулось на другие машины - в общей сложности повреждены более 50 авто. Пожар нарушил энергоснабжение многих районов Кабула, ведутся работы по его восстановлению. Причины ЧП выясняются.
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