Пожар под Кабулом

9 человек погибли в результате пожара, вспыхнувшего накануне к северу от столицы Афганистана. Пострадали 14 человек. По неизвестной причине загорелся бензовоз, затем пламя перекинулось на другие машины - в общей сложности повреждены более 50 авто. Пожар нарушил энергоснабжение многих районов Кабула, ведутся работы по его восстановлению. Причины ЧП выясняются.