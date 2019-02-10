Срочная информация приходит из России. Пожар произошел в одном из торговых центров Сахалина в городе Оха. Там горел потолок на площади 30 квадратных метров. Все посетители, а это 21 человек, успели самостоятельно покинуть здание. По данным МЧС России, пострадавших нет. Отмечается, что пожарная сигнализация сработала без сбоев. В тушении приняли участие 15 человек и 5 единиц техники. Подробности происшествия выясняются.