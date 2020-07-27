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Пожар в берлинском метро. Пострадали два человека

Чрезвычайные службы на время закрыли станцию "Херманплац". Возле входа в подземку стоят машины скорой помощи. Внутри работает полиция. По предварительной версии следствия, причиной возгорания стала неисправность проводки.

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