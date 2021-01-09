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Пожар в больнице в Индии: погибли 10 детей
10 младенцев погибли в пожаре в Индии. Трагедия произошла в отделениипатологии новорожденных в больнице города Бхандара. Задымление заметиламедсестра, которая и вызвала пожарных. В этот момент в палате находились 17детей в возрасте от одного до трех месяцев. Семерых из них удалось спасти.Сейчас инцидент расследуется. По предварительной версии, причиной возгораниямогло стать короткое замыкание. Премьер-министр Индии Нарендра Моди выразилсоболезнования семьям погибших детей. И обещал выплатить поддержку в 500 тысячрупий.
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