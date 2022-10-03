3.43 RUB
3.32 USD
3.60 EUR
ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Пожар в Индии - пострадали более 50 человек, двое детей и женщина погибли
Минимум три человека погибли, более 50 получили ожоги при пожаре на севере Индии, сообщает ТАСС со ссылкой на местные издания.
По данным газеты Hindustan Times, пожар случился в городе Аураи, где проходила религиозная церемония, к которой присоединились около 150 жителей. "Среди погибших два ребенка и женщина. 55 пострадавших госпитализированы, 22 из них получили сильные ожоги и находятся в критическом состоянии", - уточняется в сообщении.
Устанавливаются причины и обстоятельства ЧС. По предварительной информации, возгорание могло произойти из-за короткого замыкания.
Фото: pixabay.com
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
Гусейнов: Минская конференция по евразийской безопасности - важная платформа для обсуждений
Эффектный ролик о дрифте и художественный фильм о любви снимают в разных городах Беларуси
Ивана Жигон: "Лістапад" - это БРИКС в сфере киноискусства
Дополнительная "Ласточка" отправилась по линии Минск - Москва, в планах - чартерный электропоезд
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов