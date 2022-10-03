Пожар в Индии - пострадали более 50 человек, двое детей и женщина погибли

Минимум три человека погибли, более 50 получили ожоги при пожаре на севере Индии, сообщает ТАСС со ссылкой на местные издания.

По данным газеты Hindustan Times, пожар случился в городе Аураи, где проходила религиозная церемония, к которой присоединились около 150 жителей. "Среди погибших два ребенка и женщина. 55 пострадавших госпитализированы, 22 из них получили сильные ожоги и находятся в критическом состоянии", - уточняется в сообщении.