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Пожар в индонезийской тюрьме: десятки погибших

Смертоносный пожар в одной из тюрем Индонезии. 40 заключенных погибли. Госпитализированы с травмами еще несколько десятков человек, их точное количество пока неизвестно. По предварительной информации, пламя уже потушили. На месте происшествия работают специалисты. Причины инцидента устанавливаются.

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