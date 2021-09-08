Пожар в индонезийской тюрьме: десятки погибших

Смертоносный пожар в одной из тюрем Индонезии. 40 заключенных погибли. Госпитализированы с травмами еще несколько десятков человек, их точное количество пока неизвестно. По предварительной информации, пламя уже потушили. На месте происшествия работают специалисты. Причины инцидента устанавливаются.