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Пожар в хостеле в центре Риги - есть жертвы

ЧП в Риге. В центре города горит многолюдный хостел. На месте пожара уже обнаружены тела 8 человек, еще 6 - госпитализированы в тяжелом состоянии. Все постояльцы эвакуированы, работают бригады пожарных и скорой помощи. Сообщается, что в хостеле проживали в основном иностранцы. Причина возгорания пока неизвестна, не исключают умышленный поджог.

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