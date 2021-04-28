Пожар в хостеле в центре Риги - есть жертвы

ЧП в Риге. В центре города горит многолюдный хостел. На месте пожара уже обнаружены тела 8 человек, еще 6 - госпитализированы в тяжелом состоянии. Все постояльцы эвакуированы, работают бригады пожарных и скорой помощи. Сообщается, что в хостеле проживали в основном иностранцы. Причина возгорания пока неизвестна, не исключают умышленный поджог.