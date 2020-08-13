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Пожар в мечети Лиона
Пожар в одной из мечетей французского Лиона. ЧП произошло минувшей ночью приблизительно в 3 часа. В здании в этот момент никого не было, никто не пострадал. По словам следователей, огнем были повреждены внутренние помещения. Также неизвестными, как сообщается, были разбиты стекла окон и повреждена входная дверь мечети.
По словам пожарных, у них есть подозрения, что причиной ЧП стал поджог. Ведется расследование.
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