Пожар в мечети Лиона

Пожар в одной из мечетей французского Лиона. ЧП произошло минувшей ночью приблизительно в 3 часа. В здании в этот момент никого не было, никто не пострадал. По словам следователей, огнем были повреждены внутренние помещения. Также неизвестными, как сообщается, были разбиты стекла окон и повреждена входная дверь мечети.



По словам пожарных, у них есть подозрения, что причиной ЧП стал поджог. Ведется расследование.



