Пожар в многоквартирном доме в Краснодаре

ЧП в Краснодаре - загорелся многоквартирный дом. На кадрах видно, как огонь охватил верхние этажи. Площадь распространения пламени - более 4 тысяч квадратных метров. Повреждены самое малое 64 квартиры. Всех жильцов эвакуировали, сейчас они в пункте временного размещения. Власти города ввели локальный режим ЧС на территории дома, чтобы выплатить материальную помощь всем потерпевшим. На месте работают эксперты, причины пожара устанавливаются. Основная версия - короткое замыкание.



