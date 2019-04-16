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Пожар в Нотр-Даме потушен. Борьба с огнем длилась девять часов
Сейчас идет проливка конструкций, чтобы горение не возобновилось. Во время ЧП обрушились шпиль здания, часы, колонны в нефе и крыша собора. Несущие конструкции не пострадали. В соборе заявили, что огонь не затронул реликвии. Уцелели великая для всех христиан святыня - фрагмент тернового венца Иисуса Христа, часть креста Спасителя, туника святого Людовика и несколько картин. По предварительным данным, пожар спровоцировали ремонтные работы на верхних уровнях собора. Власти пообещали восстановить Нотр-Дам.
Помочь в восстановлении памятника архитектуры, который внесен в Список всемирного наследия, пообещали и в ЮНЕСКО. Сегодня начнется оценка ущерба от пожара. По словам главы Конференции католических епископов Франции, работы по реконструкции могут продлиться несколько лет.
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