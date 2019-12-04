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Пожар в отеле на западе Лондона

Возгорание произошло этой ночью. Около 100 пожарных сейчас продолжают бороться с огнем. 160 постояльцев и работников отеля были эвакуированы. По предварительным данным, никто не пострадал.

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