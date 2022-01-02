ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаТехнологииКультураРегионыПроисшествияЗдоровьеСпортВ миреКругозорТелеграм новости
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

Пожар в парламенте ЮАР - причина неизвестна

ЧП в здании правительства ЮАР. Парламент Южно-Африканской Республики охвачен огнем. Пламя затронуло как старое здание, где находится Национальный совет провинций, так и новое строение, где заседает Национальная ассамблея. Пока пожарные продолжают тушение. Локализовать возгорание удалось только частично. О пострадавших не сообщалось. Причина возгорания устанавливается.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все