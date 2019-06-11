Пожар в психиатрической больнице Одессы

Пять пациентов и медсестра погибли в результате пожара в психиатрической больнице в Одессе. С отравлением продуктами горения в тяжелом состоянии госпитализированы еще четверо пострадавших. По данным местных СМИ, всего на момент возгорания в клинике находилось 57 человек. Предварительная причина - занесение огня извне. Возбуждено уголовное дело по статье об умышленном убийстве.