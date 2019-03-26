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Пожар в торговом центре Баку тушат 4 вертолета и 10 расчетов спасателей
Пламя моментально охватило все 4 этажа здания и ближайшие постройки. Но там с огнем удалось справиться. Вероятнее всего, возгорание началось с примыкающего кафе. Практически сразу прогремел взрыв. К счастью, людей успели эвакуировать, однако в больницы все равно попали несколько десятков человек - из-за отравления угарным газом. Как только что стало известно, пострадал и один сотрудник МЧС - он тоже госпитализирован. Торговому центру нанесен огромный ущерб - здесь находилось несколько сотен магазинов. Сумма общих потерь может составить десятки миллионов долларов.
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