Пожар в торговом центре Баку тушат 4 вертолета и 10 расчетов спасателей

Пламя моментально охватило все 4 этажа здания и ближайшие постройки. Но там с огнем удалось справиться. Вероятнее всего, возгорание началось с примыкающего кафе. Практически сразу прогремел взрыв. К счастью, людей успели эвакуировать, однако в больницы все равно попали несколько десятков человек - из-за отравления угарным газом. Как только что стало известно, пострадал и один сотрудник МЧС - он тоже госпитализирован. Торговому центру нанесен огромный ущерб - здесь находилось несколько сотен магазинов. Сумма общих потерь может составить десятки миллионов долларов.