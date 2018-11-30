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Пожар в торговом центре Томска

Площадь возгорания составила тысячу квадратных метров. Огнем охватило одноэтажное металлокаркасное здание ангарного типа. На месте происшествия находятся 21 единица техники и 60 человек. По информации МЧС России, пожар уже локализован. Пострадавших нет.

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