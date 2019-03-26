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Пожар в торговом центре в Баку потушен
Сейчас идут работы по демонтажу конструкций здания на случай, если там остались невидимые очаги возгорания. К счастью, погибших нет - людей успели эвакуировать. Однако среди пострадавших двое сотрудников МЧС, а также двое владельцев магазинов. Еще несколько человек доставлены в госпиталь с отравлением углекислым газом. Напомним, возгорание началось сегодня с примыкающего кафе, после пожар перекинулся на магазины одежды, затем охватил все здание, часть сгорела дотла. Сумма потерь может составить десятки миллионов долларов.
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