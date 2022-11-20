Сильный пожар в центре Москвы

Площадь пожара в районе Комсомольской площади в центре Москвы достигла 1,9 тысячи квадратных метров, пишет РИА Новости.



Пожар произошел в воскресенье на Комсомольской площади, дом 1А, строение 18. Виднелось сильное задымление. Спасатели прибыли на место. Площадь пожара достигла 1,9 тысячи квадратных метров.



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