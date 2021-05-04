Пожар в церкви XIX века во Франции

Пожар во французском городе Лиль. Пламя вспыхнуло в церкви святых Петра и Павла 19-го века постройки. В тушении возгорания задействованы три пожарные машины и более 60 спасателей. Огонь удалось ликвидировать. Значительно повреждена крыша здания - с нее продолжают падать угли. Причина пожара пока не установлена, полиция ведет расследование.