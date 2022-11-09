Пожар в Турции, есть жертвы

Жертвами пожара в турецком городе Бурса стали 9 человек, 8 из которых дети. Огнем была охвачена квартира, в которой жили сирийские беженцы. Отец этого большого семейства пытался спасти несчастных, но безуспешно. Его жена также стала жертвой трагедии. Самому старшему из погибших детей едва исполнилось 12.