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Пожар в Турции, есть жертвы
Жертвами пожара в турецком городе Бурса стали 9 человек, 8 из которых дети. Огнем была охвачена квартира, в которой жили сирийские беженцы. Отец этого большого семейства пытался спасти несчастных, но безуспешно. Его жена также стала жертвой трагедии. Самому старшему из погибших детей едва исполнилось 12.
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