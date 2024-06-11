Пожар в Версальском дворце

Вряд ли это связано с проблемами президента Макрона, но мрачный символизм этого события бросается в глаза: около часа назад загорелся Версальский дворец. Из здания эвакуированы служащие, на борьбу с огнем брошены наряды пожарных. Известно, что возгорание затронуло крышу дворца и случилось на месте проведения ремонтных работ. Как далеко распространился огонь, неизвестно. Версаль был возведен в правление Людовика XIV: дворец считается одним из самых роскошных сооружений на планете, и власти Пятой республики используют его для приема высоких зарубежных гостей, а также для проведения саммитов.

