Пожар возле здания "Известия холл" в центре Москвы локализован

Пожар во дворе здания "Известия холл" в центре Москвы локализован, сообщил ТАСС со ссылкой на оперативные службы. Данных о пострадавших нет.

Из-за пожараперекрытодвижение по трем из четырех полос по Тверской улице в сторону Садового Кольца, а также по Большому Путинковскому переулку и улице Малая Дмитровка. Также были закрыты два выхода из метро "Пушкинская".

Пожар в здании по адресу Пушкинская площадь, д. 5. в центре Москвы произошел утром 15 февраля. Первоначально площадь возгорания составляла 800 кв. м, позже она выросла до 1,5 тыс. кв. м. Как уточнили в МЧС, горят три строения на внутридворовой территории, в одном из них обрушился купол металлического строения. Пожару был присвоен третий ранг сложности из пяти возможных.

ПоданнымМЧС, к тушению пожара привлечены более 120 человек и 35 единиц техники. Тушение осложняется, поскольку на внутридворовой территории находятся строительные материалы, некоторые из которых способны самовоспламеняться. Для уточнения причин возгорания московская прокуратураначаладоследственную проверку.