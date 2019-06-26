Пожар вспыхнул на нефтеперерабатывающем заводе на юге Испании

По предварительным данным, пострадавших нет. Всех, кто находился в районе промышленной зоны, эвакуировали. Жителей населенных пунктов, которые расположены близ завода, просят закрывать двери и окна, а также по возможности воздержаться от прогулок. Над районом возгорания в небо поднимается столб черного дыма. На месте происшествия работают пожарные, национальная гвардия и сотрудники полиции. Им уже удалось взять возгорание под контроль.