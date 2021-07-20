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Пожар вспыхнул по соседству с резиденцией премьер-министра Франции
В самом центре Парижа, неподалеку от резиденции премьер-министра страны, вспыхнул сильный пожар. Огонь сначала охватил верхние этажи особняка, а потом перекинулся на крышу. В здании проводился ремонт, но людей в момент возгорания там не было. По некоторым сообщениям, особняк принадлежит посольству Итальянской Республики. Пострадавших нет, но материальный ущерб зданию нанесен ощутимый. Перекинуться огню на резиденцию премьера пожарные не позволили.
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