Пожар вспыхнул по соседству с резиденцией премьер-министра Франции

В самом центре Парижа, неподалеку от резиденции премьер-министра страны, вспыхнул сильный пожар. Огонь сначала охватил верхние этажи особняка, а потом перекинулся на крышу. В здании проводился ремонт, но людей в момент возгорания там не было. По некоторым сообщениям, особняк принадлежит посольству Итальянской Республики. Пострадавших нет, но материальный ущерб зданию нанесен ощутимый. Перекинуться огню на резиденцию премьера пожарные не позволили.

