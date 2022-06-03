ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаЗдоровьеКультураРегионыПроисшествияТехнологииСпортВ миреКругозорТелеграм новости
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

Пожар вспыхнул в московском бизнес-центре, эвакуированы 125 человек

Масштабный пожар вспыхнул в московском бизнес-центре "Гранд Сетунь плаза". Из горящего здания удалось эвакуировать 125 человек. Два человека обратились за медицинской помощью, один из них был госпитализирован. У обоих отравление продуктами горения. По сообщениям МЧС, сейчас пожар локализован. Основной версией причины возгорания считается короткое замыкание.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все