Пожарные против полицейских в испанской Галисии: что требуют огнеборцы

Столкновения между пожарными и полицией в испанской Галисии. Огнеборцы требуют улучшения оплаты и условий труда. Правоохранители пускают в ход дубинки, пожарники - шашки и даже подобия огненных пулеметов. Иронично, что столкновения проходят на фоне дыма от пожара, тушить который никто не планирует. Такие акции повторяются вот уже 4 месяц.