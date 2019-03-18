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Пожарные в Техасе ведут борьбу с возгоранием на хранилище нефтепродуктов

Пожарные в Техасе уже несколько часов ведут борьбу с возгоранием на хранилище нефтепродуктов близ Хьюстона. Как сообщают местные СМИ, огонь продолжает распространяться. Жителям советуют не выходить на улицу. Сообщений о пострадавших не поступало. Причина возгорания не установлена. Неизвестно, какие именно вещества загорелись и насколько они могут быть опасны для людей.

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